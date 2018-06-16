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На трассе Актау-Жанаозен столкнулись внедорожник и грузовик

По неподтверждённой информации, в результате ДТП погиб водитель внедорожника.

Фото : Лада.kz16 июня 2018, 17:06

На трассе Актау - Жанаозен, по сообщению очевидцев, столкнулись Toyota Land Cruiser и КАМаз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

По неподтверждённой информации, в результате ДТП погиб водитель внедорожника.

На место происшествия отправилась бригада санитарной авиации Мангистау. Однако в диспетчерской санавиации комментировать происшествие отказались.


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