На трассе Актау-Жанаозен столкнулись внедорожник и грузовик
По неподтверждённой информации, в результате ДТП погиб водитель внедорожника.
Фото : Лада.kz16 июня 2018, 17:06
На трассе Актау - Жанаозен, по сообщению очевидцев, столкнулись Toyota Land Cruiser и КАМаз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
По неподтверждённой информации, в результате ДТП погиб водитель внедорожника.
На место происшествия отправилась бригада санитарной авиации Мангистау. Однако в диспетчерской санавиации комментировать происшествие отказались.
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