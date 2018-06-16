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В Жанаозене наряд Нацгвардии задержал пьяного парня с пистолетом

Увидев людей в форме, тот бросил неизвестный сверток и пустился в бегство.

Фото : пресс-служба РгК «Батыс» Нацгвардии РК16 июня 2018, 17:09

В Жанаозене войсковой наряд воинской части 5548 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК задержал пьяного молодого парня, который разгуливал с пистолетом по улицам города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс» Нацгвардии РК.

Инцидент был зафиксирован, 14 июня 2018 года около 20 часов 13 минут, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности войсковой наряд в составе начальника войскового наряда рядового Елдоса Маматаева, патрульных рядовых Ернай Бастан и Нуржана Кенесбаева, в 1-ом микрорайоне вблизи дома 29, заметили молодого парня с явными признаками алкогольного опьянения.

Он был сильно пьян, шумно себя вел, громко ругался матом и цеплялся к прохожим.

Увидев людей в форме, тот бросил неизвестный сверток и пустился в бегство.

Однако, после непродолжительной погони благодаря решительными действиями стражей порядка молодого парня задержали.

Во время досмотрасвертка в присутствии понятых правоохранители у парня обнаружили пневматический пистолет марки «МР – 461 стражник».

В дальнейшем гвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу УВД города Жанаозен. Следователи изъяли у 22-летнего жителя Жанаозена указанный предмет.

После этого молодого парня доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.


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