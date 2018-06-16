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В Караганды насмерть сбили мужчину, водитель скрылся

Погибший ремонтировал своё авто, стоя у открытой двери.

Фото : instagram16 июня 2018, 17:34

В Караганды сбили водителя заглохшей машины, сообщает Zakon.kz.

Водитель-виновник ДТП скрылся с места аварии, друзья погибшего ищут его.

"15.06.2018 около полуночи наш хороший друг погиб в страшной аварии, произошедшей в г.Караганда пр.Бухар Жырау напротив дома 1/7. Автомобиль стоял у края проезжей части, на достаточно освещённом фонарями участке дороги. Погибший ремонтировал своё авто, стоя у открытой двери. В это время его сбил автомобиль BMW тёмно-зелёного цвета г.н. 114VAA 09, зарегистрированный на Анисова Валерия Борисовича. Виновник ДТП, бросив машину, скрылся с места преступления и, на данный момент, пока не найден", - говорится в публикации в Instagram.

Внимание присутствует ненормативная лексика!

Свидетелей трагедии просят связаться по номерам: +77001322219 Владимир, +77014835129 Кристина.


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