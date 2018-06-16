Умер дирижер Геннадий Рождественский

Он долго болел.

Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Московской консерватории.

Он долго болел.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 года в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Он окончил Московскую консерваторию в 1954 году, однако дебют в качестве дирижера состоялся на несколько лет раньше. В 1951 году в Большом театре под его управлением был исполнен балет "Спящая красавица".

Более полувека руководил советскими, российскими и зарубежными музыкальными коллективами, вёл активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года — преподаватель на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой. Среди учеников — Владимир Понькин, Валерий Полянский, Валентин Кожин, Тимур Зангиев, Айрат Кашаев, Сергей Кондрашов, Александр Хватынец, Толепберген Абдрашев.

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