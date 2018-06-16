В Индонезии мужчину убило гробом его матери
Еще несколько человек в результате инцидента получили травмы.
Фото : скриншот16 июня 2018, 21:44
В Индонезии мужчина погиб из-за трагического инцидента, который произошел на похоронах его матери, пишет Рамблер.
Во время траурной церемонии, которая проходила 15 июня на острове Сулавеси, группа мужчин поднимала гроб покойницы по лестнице на специальный постамент. В этот момент неустойчивая конструкция обрушилась, из-за чего люди рухнули вниз, а гроб, который они несли, упал на голову сорокалетнему сыну умершей.
Мужчина попытались спасти, но он скончался по пути в больницу. Еще несколько человек в результате инцидента получили травмы.
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