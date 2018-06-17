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В ЗКО третий год родные ищут пропавшего парня

18 июня 2015 года уехал на заработки в поселок Правда Сырымского района и не вернулся.

Фото : fotostrana.ru17 июня 2018, 00:08

Мужчина уехал на работу в Сырымский район, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В Уральске родные разыскивают Недоступова Василия Анатольевич 1983 года рождения, который 18 июня 2015 года уехал на заработки в поселок Правда Сырымского района и не вернулся. В последний раз его видели в Сырымском районе ЗКО.

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.

Всех, кто видел или знает о местонахождении Василия Недоступова, просят позвонить на номер: 77474687279.


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