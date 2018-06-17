В ЗКО третий год родные ищут пропавшего парня
18 июня 2015 года уехал на заработки в поселок Правда Сырымского района и не вернулся.
Фото : fotostrana.ru17 июня 2018, 00:08
Мужчина уехал на работу в Сырымский район, передает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
В Уральске родные разыскивают Недоступова Василия Анатольевич 1983 года рождения, который 18 июня 2015 года уехал на заработки в поселок Правда Сырымского района и не вернулся. В последний раз его видели в Сырымском районе ЗКО.
Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.
Всех, кто видел или знает о местонахождении Василия Недоступова, просят позвонить на номер: 77474687279.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923764-42668ec2dfa34b61497945b972398b95
Сейчас читают
Читайте также