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В Алматы в результате ДТП пострадали две женщины и два ребенка

Mercedes отлетел на обочину, перелетел через бордюр, врезался в столб, и отскочив от столба, вновь оказался на проезжей части.

Фото : zakon.kz17 июня 2018, 00:52

В Алматы на улице Момышулы произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По словам родственников водителя Mercedes, он двигался в южном направлении по улице Момышулы. Ему навстречу двигалась Honda. Недалеко от пересечения с улицей Акын Сара, владелица Honda решила развернуться, но не пропустила Mercedes.

Две иномарки столкнулись. От сильного удара Mercedes отлетел на обочину, перелетел через бордюр, врезался в столб, и отскочив от столба, вновь оказался на проезжей части.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mercedes и двое детей. Также травмы получила сама владелица Honda.


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