В октябре пройдет бой Хабиба Нурмагомедова с Конором МакГрегором

Стала известна дата проведения боя между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором, передает Vesti.kz.

По словам отца российского бойца Абдулманапа, по предварительным данным поединок пройдет 6 октября. На эту дату запланирован турнир UFC 229, который состоится в Лас-Вегасе.

"Бой на 6 октября намечается, - заявил в эфире программы "Разрешите вас перебить" Нурмагомедов-старший. - Нежелательно сейчас утверждать, но переговоры близки к завершению. Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Тони (Фергюсон. - Прим. "СЭ"), Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие".

Ранее сам Нурмагомедов назвал 6 октября в качестве одной из дат своего следующего поединка, в рамках которого он выйдет на первую защиту чемпионского титула, выигранного в апрельском бою с Элом Яквинтой на UFC 223 в Бруклине.

В конце мая президент UFC Дана Уайт говорил, что бой Нурмагомедова и МакГрегора состоится до конца 2018 года. В отношении ирландца продолжается судебное разбирательство. 5 апреля перед титульным поединком с участием россиянина МакГрегор прибыл в Нью-Йорк и вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники турнира UFC 223, в том числе Нурмагомедов. Действия МакГрегора привели к срыву трех поединков, позднее он добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.

Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. МакГрегор, не выходивший в октагон с ноября 2016 года, - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.