Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тыс за сломанную карьеру

Девушка боялась его потерять, поэтому пошла на подлог.

Кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него, сообщает портал 360°.

Абрамовиц учился играть на кларнете с семи лет. К 20 годам он получил немало престижных музыкальных наград и очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

Для этого он прилетел в Лос-Анджелес к Гиладу и прошел прослушивание. О результатах молодого человека обещали уведомить по электронной почте.

Однако Эрик этого письма так и не получил, потому что оно было перехвачено его подругой. Абрамовиц доверял девушке и она знала пароль от его почты. Увидев положительный ответ от Гилада, она побоялась потерять своего парня и, чтобы не разлучаться с ним, отправила в ответ слова отказа от полученного предложения.

Затем она создала подставной аккаунт профессора и сама написала Абрамовицу письмо о том, что якобы он не прошел слушания и не может обучаться в консерватории.

«Я просто онемел, когда прочел это письмо. Мне пришлось прочитать его несколько раз. Мне было трудно смириться с неудачей. Я много дней думал об этом с грустью и гневом», — рассказал Эрик.

Вскоре молодые люди расстались по независящим от случившегося обстоятельствам. Абрамовиц так и не узнал, что сделала его экс-подруга.

Случайная встреча с Гиладом через два года перевернула его жизнь. Профессор спросил, почему Эрик отказался от его предложения.

Сначала канадский кларнетист просто не понял, что Гилад имел в виду, но когда один из студентов Гилада вновь спросил его, почему он отклонил предложение о полной стипендии, Эрик решил проверить свою старую почту.

Он обнаружил письмо от «псевдопрофессора» и переслал его копию Гиладу, который сообщил, что никогда не писал этого текста и не знает такого электронного адреса.

Абрамовиц стал подозревать, что к этому делу причастна его бывшая подруга. Он окончательно убедился в этом после того, как смог войти в электронную почту поддельного адреса, используя один из ее любимых паролей.

Тогда молодой человек подал на нее в суд. В качестве оснований перечислял потерю репутации, лишение возможностей для образования и задержку в начале профессиональной деятельности.

В своих показания суду Иегуда Гилад заявил:

«Я чрезвычайно расстроен тем, что в высшей степени талантливый музыкант стал жертвой аморального и немыслимого поступка, что привело к задержке его музыкальной карьеры, которая обещает быть блестящей».

Судья в Онтарио постановил, что Дженнифер Ли обязана возместить ущерб, нанесенный Эрику Абрамовицу, в размере 300 тысяч долларов и дополнительно выплатить еще 50 тысяч — «в знак отвращения, которое суд испытал по поводу её действий» и за моральный ущерб, причиненный Эрику Абрамовицу, «у которого была украдена мечта человеком, которому он полностью доверял».

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