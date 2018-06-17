На головы жителей китайского города обрушился морской коктейль

Жители Поднебесной с удовольствием делились фотографиями деликатесов, которые им подкинул тайфун.

В Сети появились необычные фотографии, сделанные жителями Циндао, Китай. Тайфун "Эвиниар" обрушил на улицы прибрежного города самых разнообразных морских обитателей — от креветок до осьминогов, сообщает Life.ru.

Осьминоги, креветки и даже морские звёзды оказались рассыпаны по ветровым стёклам автомобилей и линиям электропередачи.

Дождь из морепродуктов стал одной из главных тем в китайских социальных сетях. Жители Поднебесной с удовольствием делились фотографиями деликатесов, которые им подкинул тайфун.

Кстати, некоторые счастливчики получили шанс выбрать блюдо самостоятельно — им ураган подкинул денег.

Отметим, дождь из животных — это редкое метеорологическое явление, которое случалось во многих странах мира. Впрочем, далеко не всем везёт так же, как жителям Китая, — порой с неба падают куда менее аппетитные пауки и лягушки.

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