В МОАП одобрили проект профстандарта в сфере информационных технологий

С прошлого года велась разработка проекта профессионального стандарта «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и информационных технологий».

Отраслевым советом МОАП РК одобрен проект профессионального стандарта «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и информационных технологий», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

С октября 2017 года по поручению заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Жумагалиева велась разработка проекта профессионального стандарта «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и информационных технологий». Разработчиком профстандарта являлось ТОО «Корпорация системных исследований» «Фактор» совместно с РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК, координатор данной работы - Комитет по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Проект содержит описание трудовых функций, умений и знаний по пяти профессиям:

Администратор по информационной безопасности;

Аудитор по информационной безопасности;

Инженер по защите информации;

Специалист по безопасности сервисов;

Специалист по информационной безопасности.

Работодателям профстандарт необходим для выработки требований к содержанию профессиональной деятельности и квалификационных требований работников. На основании профстандарта высшими и средними специальными учебными заведениями по специальности «Системы информационной безопасности» разрабатываются образовательные программы, учебные планы, модульные учебные программы, а также соответствующие учебно-методические материалы.

4 июня текущего года профстандарт одобрен отраслевым советом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Утверждение его ожидается до конца июля текущего года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!