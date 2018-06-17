Австралиец похоронил себя заживо посреди дороги
Для 73-летнего Майка Парра оборудовали специальный контейнер, закопанный под одной из дорог.
Фото : zululandobserver.co.za17 июня 2018, 07:51
Австралийский художник проведет 72 часа добровольно погребенным под оживленной трассой в городе Хобарт, сообщает Reuters.
Для 73-летнего Майка Парра оборудовали специальный контейнер, закопанный под одной из дорог. Внутри будет вдоволь воды и воздуха, книги и тревожная кнопка на случай, если что-то пойдет не так. А вот еда не предусмотрена.
Акция символична. Акт добровольного захоронения, по задумке автора, должен продемонстрировать жестокость, с которой колонисты относились к австралийским аборигенам.
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