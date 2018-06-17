Анджелина Джоли посетила развалины Мосула

Звезда Голливуда Анджелина Джоли посетила иракский Мосул и поговорила с местными жителями.

Актриса, которая является послом доброй воли ООН, прошла по улицам разрушенного во время боев города и познакомилась с жителями, которые сейчас пытаются вернуться к мирной жизни, сообщает НТВ.

Побывала Джоли и у обломков мечети ан-Нури, где в 2014 году главарь «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании так называемого халифата.



Джоли заявила, что жителям города очень не хватает медикаментов и самых простых удобств, таких как водопровод, а также призвала международное сообщество «не забывать о Мосуле и не отворачиваться от людей», передает CNN.





«Это самые ужасные разрушения, что я видела за все годы работы в ООН. Люди здесь потеряли все, их дома разрушены, они обездолены. В развалинах все еще лежат тела. После невообразимой травмы оккупации люди пытаются восстановить свои дома, часто с совсем небольшой или вообще без помощи», - сказала Анджелина Джоли.

Напомним, второй по величине город Ирака Мосул был оккупирован боевиками ИГИЛ в июне 2014 года. Освободить город удалось только летом 2017-го после штурма, который продолжался почти год. По некоторым данным, жертвами боев за город стали более 40 тыс. мирных жителей.

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