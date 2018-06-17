На большей части Казахстана в воскресенье ожидаются дожди

Местами усиление ветра, шквал, возможен град.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами - гроза, днем ветер 18 м/с. В Жамбылской области днем ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью - гроза.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град.

На большей части Мангистауской, местами Кызылординской, в Атырауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, ясно.

Погода в Астане днем 17°, облачно.

Прогноз погоды на 17 июня.

Состояние погоды на 9:30

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!