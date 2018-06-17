Жители Омска потребовали снизить цену бензина до казахстанского уровня

Волна возмущения началась еще в мае, после стремительного роста цен.

Омичи во второй раз за месяц вышли на митинг, чтобы потребовать дальнейшего понижения цен на бензин, передает «НГС.Омск».

Акция проходит на Театральной площади. Организаторы предложили митингующим выступить за снижение цен на бензин до уровня стоимости в республике Казахстан.

По их информации, в РК к 11 июня цена за литр АИ-92 была ниже 33 рублей (178 тенге).

Протестующие держали в руках интересные плакаты. Кто-то написал: «Тариф вымышленный — деньги реальные» и «АИ-92 по 50. Как тебе такое, Илон Маск?!». А у кого-то были лозунги и пожестче:

Первый митинг прошел в Омске 1 июня. Волна возмущения пошла после стремительного роста цен в мае. За месяц сети АЗС поднимали цены 9–11 раз, а водители стали платить за литр топлива в среднем на 2,5 рубля больше, чем в конце апреля. Спустя некоторое время, бензин всех марок в Омске на АЗС «Газпромнефти» подешевел на 30 копеек (максимальная стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20 рубля. Это около 215 тенге). Затем примеру конкурентов последовал «Топлайн» и тоже понизил цены на 30 копеек (стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20–40,65 рубля. 215 - 219 тенге).

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