В СКО презентовали новые книги о сакральных местах Казахстана

Всего североказахстанцам представили более 500 книг, поступивших в библиотеку.

В Северо-Казахстанской областной библиотеке им. С. Муканова прошёл открытый просмотр новой литературы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления культуры, архивов и документации, всего североказахстанцам представили более 500 книг, поступивших в библиотеку. Среди наиболее ценных для библиотеки экземпляров - серия книг о сакральных местах Казахстана, о памятниках культуры и искусства, о святых местах.

«Книга «Региональные сакральные объекты Казахстана» на 2-х языках, в нее вошли 13 достопримечательностей Северо-Казахстанской области. «Сакральные объекты Казахстана» вышла на 3-х языках, в нее вошли 6 достопримечательностей нашего региона. Поступила коллекция книг о жизни великих людей на казахском языке», - рассказали в пресс-службе.

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа РФ подарила библиотеке «Губернаторскую электронную библиотеку». В нее вошли диски «История Сибири в периодических изданиях», «Экспедиции и путешествия на Полярный Урал и в Сибирь», «Этнографические наблюдения и путевые заметки», «Экономическая история Сибири», «Труды научных обществ по изучению Западной Сибири и Русского Севера» и другие.

В управлении отметили, что в библиотеку поступила популярная художественная литература казахском и русском языках, методическая литература на английском языке для преподавателей и посетителей языковых курсов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!