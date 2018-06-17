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Ким Кардашьян не исключила своего выдвижения на пост президента США

Вопросы о возможной политической карьере звезде задали после её встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Фото : Life.ru17 июня 2018, 10:59

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что не исключает ухода в политику и даже выдвижения на пост президента США, однако пока она к этому не готова, сообщает Life.ru.

— Никогда не говори никогда, но это не значит, что я собираюсь выдвигаться, — ответила она на вопрос журналиста CNN.

Вопросы о возможной политической карьере звезде задали после её встречи с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи стала тюремная реформа и помилование 62-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывала пожизненное наказание.

После этого Ким Кардашьян заявила, что хочет помочь другим заключённым женщинам и не заинтересована в том, чтобы следовать определённой "партийной линии".

— Я увидела, что если я могу использовать свои силы для того, чтобы что-то сделать для одного человека, то это приведёт к разговорам и многие захотят сделать то же, — сказала Ким.


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