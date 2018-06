В Нью-Йорке не менее 20 пожарных пострадали при тушении зданий

По меньшей мере 20 пожарных пострадали в субботу при ликвидации возгорания в районе Стейтен-Айленд. Об этом сообщается в Twitter городской службы пожарной охраны, передает ТАСС.

There are 20 total injuries to Firefighters following this evening’s 5th alarm at 237 Steinway Ave #StatenIsland - 4 serious but non-life-threatening, and 16 minor pic.twitter.com/TIqqdHXE0B