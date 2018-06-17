Астана принимает международные соревнования по триатлону

В Астане проходят международные соревнования по триатлону BI GROUP IRONMAN 70.3 Astana, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования открыл президент Казахстанской федерации триатлона Карим Масимов. В своем приветствии он отметил, что такие соревнования проводятся впервые на территории СНГ и символично, что они проходят в год 20-летия Астаны, что является замечательным подарком к юбилею нашей столицы. Глава федерации также добавил, что впервые в этих состязаниях участвует такое количество казахстанцев - около 600 человек.

Всего на соревнование зарегистрировались более 1300 спортсменов из 47 стран мира. Среди известных участников: олимпийский чемпион - депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев, олимпийский чемпион - генеральный менеджер Astana Pro Team Александр Винокуров, велогонщик Astana Pro Team Асан Базаев, участница Олимпийских игр - триатлонистка Екатерина Шатная, спортсмен, лидер движения «Другой ты» Валихан Тен, участник чемпионата мира IRONMAN на Куила-Коне Павел Артюшенко, триатлонист Томас Дрейер (Thomas Dreher), 33 раза преодолевший «железную» дистанцию и за это попавший в историю соревнований и другие.

Как отмечают организаторы, яркие представители казахстанского и мирового спорта - показатель популярности и престижности гонки, однако традиционно «половинка» ориентирована на любителей, мужчин и женщин разных возрастов и профессий. Организаторы также всегда приветствуют участие людей с ограниченными возможностями, которые стремятся к активному образу жизни. Так, на старт заявлены участники социального проекта «Спорт без границ», направленного на социализацию слабовидящих и незрячих.

Соревнование состоят из трех этапов. Первый этап - плавание - на дистанции 1,9 км в реке Ишим. Далее идет велосипедный этап на дистанцию 90 километров. После заключительный беговой этап протяженностью 21,1 километра. Триатлеты будут бороться за 50 слотов на участие в чемпионате мира в Южной Африке (1-2 сентября 2018 года). Это очень большое количество слотов, так как обычно IRONMAN выделяет не более 30 слотов на аналогичных гонках в Европе. Это значит, что у казахстанцев есть хороший шанс получить путевку на чемпионат мира, на который триатлеты могут попасть только в результате таких отборочных соревнований, показав лучшее время и завоевав слот.