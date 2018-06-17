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Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ пройдет в Астане

Тема Форума – «Диалог в СНГ – перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке».

Фото : welcometoastana.kz17 июня 2018, 12:46

19-20 июня в Астане пройдет XIII Форум научной и творческой интеллигенции СНГ, для участия в котором в столицу Казахстана приедут более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Тема Форума – «Диалог в СНГ – перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке».

На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: гуманизация образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога. Различные аспекты культурного сотрудничества будут в центре особого внимания делегатов в связи с проходящим с СНГ Годом культуры. Одна их дискуссий будет посвящена 20-летию Казахской столицы и опыту Астаны в становлении и развитии институтов культуры.

В рамках Форума состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества».

Форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Министерства культуры и спорта Казахстана и Казахского научно-исследовательского института культуры (КазНИИ).


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