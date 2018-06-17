Фотограф показал настоящее лицо города, а не глянцевую картинку для туристов

Нильс Йоргенсен — 60-летний датский фотограф, который живет и работает в Лондоне. Он окончил престижный британский арт-колледж. Но страсть всей его жизни — это уличная фотография.

Фотографу удается ловко выхватывать даже незначительные детали из жизни большого города. Они раскрывают саму суть Лондона, его настроение, потребности, увлечения и мечты. Предлагаем твоему вниманию несколько работ Нильса Йоргенсена, которые говорят о себе без слов.

По словам фотографа, он не живет с уличной фотографии и даже не смог бы на ней зарабатывать. Его волнует только возможность снимать в соответствии с его личным видением. Работа фоторепортера в британской прессе позволяет Нильсу финансировать привычку, которой он одержим.

Нильс Йоргенсен считает, что большинство крутых фотографий не более чем дело случая. Чтобы добиться успеха в уличной фотосъемке, нужно быть ловким и немного плутоватым.

«Куда бы я ни шел, я всегда проверяю, взял ли с собой фотоаппарат, и, когда вижу что-то интересное, концентрируюсь только на этом, остальной мир перестает для меня существовать».

«Уличная фотосъемка — крайне захватывающее занятие, но многим людям не достает смелости, чтобы фотографировать незнакомцев. Мало кто хочет получать обвинения во вторжении в личную жизнь».

Фотограф советует: «Если вы хотите заниматься уличной фотосъемкой, у вас должны быть глаза на затылке, потому что вы никогда не угадаете, где произойдет что-то интересное».

Живые, порой сумасшедшие и беспристрастные фотографии эксцентричного Нильса Йоргенсена вдохновляют открывать неведомые стороны своего родного города.

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