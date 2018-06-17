Велокоманда «Астана» удерживает первое место на Туре Швейцарии

Сегодня, 17-го июня на Туре Швейцарии пройдет заключительный этап.

Гонщики казахстанской «Астаны» сумели удержать лидерство в командном зачете по итогам 8-го этапа Тура Швейцарии, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Победу на этапе (123,8 км) одержал чемпион Франции Арно Демар. Результаты «рейса» не внесли изменений в общий зачет гонки, австралиец Ричи Порт сохраняет лидерство. Якоб Фульсанг из «Астаны» остался на 6-м месте (+1.28), а Танел Кангерт по-прежнему находится на 14-й позиции (+3.02).

Сегодня, 17-го июня на Туре Швейцарии пройдет заключительный этап.