Казахстанки выиграли турнир по регби в Италии

Регбийная женская команда города Алматы «Азияспорт» и двое игроков команды «Олимп» из Талдыкоргана (основной состав национальной сборной) выиграли первое место на международном турнире по регби 7 «Roma Sevens» в Риме, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В первый день казахстанские регбисты выиграли у римского клуба со счетом 59:0. Также, обыграли Сборную Польши со счетом 27:7. Во второй день в полуфинале выиграли у команды из Южной Африки со счетом 27:0, а в финале снова встретились с поляками, и обыграли соперников со счетом 22:0. По итогам встречи, I место – клуб регби г.Алматы, II место- Сборная Польши, III место – Сборная Италии.

Отметим, с 15-16 июня в Италии прошел международный турнир по регби съехались самые лучшие команды. Казахстанские регбисты участвовали на турнире в рамках подготовки к Азиатским играм.