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Американец нашел человеческий палец в черепахе, которую хотел съесть

Грифовые черепахи обладают очень мощными челюстями, однако обычно они не кусают человека.

Фото : Life.ru17 июня 2018, 14:16

Житель штата Луизиана обнаружил человеческий палец в грифовой черепахе, которую он намеревался съесть, сообщает Associated Press. Офис шерифа проводит расследование, сообщает Life.ru.

Следователи с собакой прочесали местность у реки, где была поймана черепаха. Ничего подозрительного обнаружено не было. Криминалисты попытались установить владельца пальца по отпечатку, однако сделать это им не удалось.

Следователи связались с местными госпиталями, однако и там им не смогли помочь в установлении личность владельца пальца.


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