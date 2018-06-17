В Интернете опубликовали видео драки девушек в Астане
Когда и кем было снято видео, как и причина драки, неизвестно.
Фото : Facebook17 июня 2018, 14:43
В соцсетях появилось видео жестокой драки между четырьмя девушками. По утверждению участников паблика Kazakh Tours в Facebook, снято видео Астане, сообщает zakon.kz.
На кадрах видно, как две пары девушек рвут друг-другу волосы, борются на полу, бьют кулаками.
Когда и кем было снято видео, как и причина драки, неизвестно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4923801-7796491103a05212606c8b639376babe
Сейчас читают
Читайте также