В Интернете опубликовали видео драки девушек в Астане

Когда и кем было снято видео, как и причина драки, неизвестно.

В соцсетях появилось видео жестокой драки между четырьмя девушками. По утверждению участников паблика Kazakh Tours в Facebook, снято видео Астане, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как две пары девушек рвут друг-другу волосы, борются на полу, бьют кулаками.

Когда и кем было снято видео, как и причина драки, неизвестно.

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