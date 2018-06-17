Мужчина забрался в Павловский дворец, 4 часа выпивал и спал в покоях императрицы

Пьяный сибиряк залез через окно и бродил по Павловскому дворцу. Затем ему понравилась статуэтка.

Следствие Пушкинского УМВД к вечеру 15 июня изолировало от общества 30-летнего из далекого города Саянска. Ему вменяют кражу, выполненную с восхитительной наглостью, сообщает портал Фонтанка.ру.

Сибиряк в полночь залез в Государственный музей-заповедник "Павловск" и, пока ему не надоело, гулял по покоям самой Марии Федоровны. Потом прихватил позолоченный артефакт ценой в 5 миллионов рублей и убыл. Его быстро отыскали полицейские. Теперь директор музея Вера Дементьева разбирается с охраной бесценного прошлого.

Как потом внесли в протокол осмотра места происшествия, неизвестный многое что потрогал руками, но, врать не будем – обстановку не крушил. Выпил, немного закусил. Не исключено, что сидя на кушетке супруги Александра Третьего. Но, согласитесь, даже интересная экскурсия утомляет за четыре часа. А тут он бродил один. Спасибо, что в весьма приятной форме неадекватности.

В конце концов, больше всего его привлек небольшой и не очень тяжелый экспонат.

Паника началась около 9 утра, 15 июня, когда хранители музея вышли на работу. В первые минуты, в состоянии шока и трепета они заявили прибывшим полицейским, что похищенное бесценно. Однако в протоколах так указывать не велено и чуть позже появилась запись – «ориентировочная стоимость – 5 миллионов рублей».

Так уж приятно вышло, что пока дирекция общалась с оперативниками, полицейские Адмиралтейского района встретили того Диму. Он еще не протрезвел и шатался по Сенной площади, держа в руке ту самую память о сражении при Полоцке. На вопрос «откуда, дровишки?», задержанный ответил, мол, нашел в канаве. А так как канав рядом не наблюдалось, то к полудню гражданина Лапаева привезли к следователю Пушкина.

Отпираться он не стал, тем более павловские камеры видеонаблюдения запомнили его и в фас, и в профиль. С этого места начинается самое неприятное для повестки на совещании. Сигнализация-то сработала, после чего на осмотр периметра выдвинулись бойцы ЧОП «Калибри гарант». Говорят, они светили фонариками, но ничего такого не обнаружили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!