Гей-парад в Киеве продлился 20 минут

Правоохранители пресекли семь попыток остановить шествие.

Шествие ЛГБТ-активистов Марш равенства в Киеве продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами.

Всего в нем приняли участие около двух тысяч человек, сообщил официальный представитель полиции города Сергей Яровой. Правоохранители пресекли семь попыток остановить шествие. Кроме того, перед началом парада более 150 активистов перекрыли дорогу маршу и оказали сопротивление полиции, в итоге были задержаны 56 человек.

Как отмечает издание «Страна.ua», дорогу перекрыли националисты. Корреспонденты передавали, что ЛГБТ-активисты шли между плотными металлическими заграждениями, возле рамок входа стояли протестующие сторонники традиционных ценностей. Некоторые громко скандировали «Позор» и «Украина не Содом» и били в барабаны.

На марше присутствовали депутат Европарламента Ребекка Хармс, несколько народных депутатов Украины, а также глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, его заместитель Сергей Яровой и глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, как сообщает телеканал «Громадське», в шествии приняли участие посол Канады Роман Ващук и посол США Мари Йованович.

9 июня группа депутатов Европейского парламента написала письмо президенту Украины Петру Порошенко, кабинету министров страны и депутатам Верховной Рады с призывом выйти на «Марш равенства» в Киеве. В обращении депутаты сожалели, что Украина перестала работать над законодательным обеспечением прав ЛГБТ-меньшинств, и указывали, что в стране фиксируются многочисленные преступления на почве ненависти.

Источник: Lenta.ru

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