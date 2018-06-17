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Главу Международной ассоциации любительского бокса объявили в розыск

Гафура Рахимова подозревают в вымогательстве, подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.

Фото : Радио Азаттык17 июня 2018, 16:38

Исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов объявлен в розыск, сообщает SportX.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.

Рахимова и его супругу объявили в розыск в Ташкенте. Предпринимателя подозревают в вымогательстве, подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.

На протяжении последних 20 лет Рахимов занимался руководящие должности в AIBA. В начале года он был назначен временным президентом организации, после того, как предыдущего главу Чинг Куо-Ву обвинили в коррупции.

Рахимов уже имел проблемы с законом, и не только на территории Узбекистана. В 2013-м его уже объявляли в розыск на родине, а в США на него накладывали финансовые санкции.


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