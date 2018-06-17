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В Нью-Йорке состоится выставка картин из коллекции Музея искусств им. А. Кастеева

Выставка носит название - На перекрестках Азии и Европы. Шедевры XX века из коллекции Музея искусств им. А. Кастеева.

Фото : Государственный музей искусств им. А. Кастеева17 июня 2018, 19:00

18 июня 2018 года в 18.00 в Гранд галерее Национального клуба искусств в Нью-Йорке в рамках президентской программы «Рухани жангыру» откроется выставка «На перекрестках Азии и Европы. Шедевры XX века из коллекции Музея искусств им. А. Кастеева», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Выставка организована Государственным музеем искусств им. А. Кастеева совместно с Русско-Американским Фондом США при активной поддержке Посольства Казахстана в Вашингтоне и Генерального консульства Казахстана Нью-Йорке.


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