Убийца отправил фото зарезанной жертвы начальнику, чтобы оправдать прогул

Убийцу арестовали после того, как его работодатель передал полиции ужасающую переписку в "Вотсапе."

33-летний Иэн Робертсон из Хейдока, графство Мерсисайд, Англия, заключён в тюрьму за чудовищное преступление. За решёткой ему придётся провести не один десяток лет, сообщает Life.ru.

Иэн и его 38-летний приятель Роберт Семпи вместе вернулись из паба. Преступник набросился на друга, напевая тему из "Терминатора". Он нанёс своей жертве четыре удара ножом в шею и несколько ударов по голове. И при этом снимал издевательства над истекающим кровью товарищем на видео.

Убийцу арестовали после того, как его работодатель передал полиции ужасающую переписку в "Вотсапе."

Начальник спрашивал: "Всё в порядке, приятель? Алекс сказал, что тебя сегодня не было на работе по семейным обстоятельствам".

На что получил ответ: "Дружище, если хочешь знать правду, то я тут кое-кого убил прошлой ночью. И теперь мне с этим нужно разобраться".

А затем Робертсон и вовсе отправил фото трупа в подтверждение своих слов.

Семья погибшего убита горем и не знает, как объяснить маленькой дочке, что их папы, с которым они были "отличной командой", не стало. В Ливерпульском коронном суде сказали, что преступник должен отбыть как минимум 21 год в тюрьме, прежде чем сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение. Кроме того, его 31-летняя подружка Кирсти Джервис приговорена к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за то, что помогала прятать труп в саду.

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