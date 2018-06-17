Сбежавший заключенный при задержании взял заложника
Никто при проведении операции по задержанию не пострадал.
Фото : E-BURGAS17 июня 2018, 21:41
Акмолинские полицейские рассказали подробности задержания сбежавшего заключенного, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
По информации ведомства, сотрудниками полиции в городе Степногорске 17 июня в 19:30 задержан осужденный, совершивший побег из колонии строгого режима города Степногорска.
«При задержании он взял в заложники охранника автостоянки, но принятыми своевременными мерами сотрудников полиции заложник был освобождён. Никто при проведении операции по задержанию не пострадал», - рассказали в ведомстве.
По факту побега проводится служебное расследование. Напомним, ранее сообщалось, в Акмолинской области задержали сбежавшего заключенного, отбывающего наказание за совершение тяжкого преступления.
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