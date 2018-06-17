Сбежавший заключенный при задержании взял заложника

Никто при проведении операции по задержанию не пострадал.

Акмолинские полицейские рассказали подробности задержания сбежавшего заключенного, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, сотрудниками полиции в городе Степногорске 17 июня в 19:30 задержан осужденный, совершивший побег из колонии строгого режима города Степногорска.

«При задержании он взял в заложники охранника автостоянки, но принятыми своевременными мерами сотрудников полиции заложник был освобождён. Никто при проведении операции по задержанию не пострадал», - рассказали в ведомстве.

По факту побега проводится служебное расследование. Напомним, ранее сообщалось, в Акмолинской области задержали сбежавшего заключенного, отбывающего наказание за совершение тяжкого преступления.

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