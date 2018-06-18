Усть-Каменогорск окутал смог

За день в ВКО зафиксировано более 30 выездов пожарных подразделений на тушение сухой травы.

Пожарные ДЧС ВКО просят не волноваться граждан. Смог, накрывший город Усть-Каменогорск вечером в воскресенье вызван участившимися случаями возгорания сухой травы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по ЧС области, за день в ВКО зафиксировано более 30 выездов пожарных подразделений на тушение сухой травы. По городу Усть-Каменогорску пожарные выезжали около 15 раз. Сейчас, по оперативным данным, возгорание зафиксировано на острове посреди реки Иртыш в районе аэропорта. Подъезд к пожару затруднителен.

Горящая трава не представляет угрозы для близстоящих жилых строений, так как остров окружен водой. Не исключено, что причинами возгораний послужила установившаяся жаркая погода, а также, пожарные не исключают неосторожность и халатность самих граждан. (Сегодня в регионе - свыше 33 градусов жары, безветренно).

ДЧС ВКО просит граждан не паниковать и соблюдать спокойствие. Пожарные расчеты работают в усиленном варианте.

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