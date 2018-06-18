Леффлер: Головкин и „Канело“ не хотят видеть друг друга

Второй бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал возможное участие своего клиента и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) в различных передачах в рамках промоушна второго боя, сообщает Sports.kz.

«Том Леффлер подтвердил, что не будет никаких телепрограмм с „дуэлями взглядов“ / „без перчаток“ к рематчу „Канело“ — GGG, потому что боксеры не хотят видеть друг друга. Больше не будет пресс-конференций до недели боя», — пишет в твиттере журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





