Фанаты Алсу удивились новым образам певицы

Один из образов особенно полюбился поклонникам.

Российская певица Алсу удивила фанатов новыми образами, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий со съемок клипа на новою песню Love U Back.

Один из образов особенно полюбился поклонникам. На фото, где Алсу с челкой, подписчики заметили явное сходство с певицей Шер.

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