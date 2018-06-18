Фанаты Алсу удивились новым образам певицы
Один из образов особенно полюбился поклонникам.
Фото : соцсети18 июня 2018, 06:22
Российская певица Алсу удивила фанатов новыми образами, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий со съемок клипа на новою песню Love U Back.
Один из образов особенно полюбился поклонникам. На фото, где Алсу с челкой, подписчики заметили явное сходство с певицей Шер.
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