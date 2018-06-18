На вечере бокса в Москве трое казахстанцев одержали досрочные победы

18 июня 2018, 07:05

Ибрагим Ескендир одержал третью кряду досрочную победу на профи-ринге.

В Москве состоялся вечер бокса, в рамках которого на ринг вышли три казахстанца, передает Zakon.kz со ссылкой на страницу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

Ибрагим Ескендир одержал третью кряду досрочную победу на профи-ринге.

Его соперником выступил россиянин Дмитрий Антипов. Запланированный на четыре раунда бой был остановлен уже во второй трехминутке - казахстанец одержал победу нокаутом.

Также в рамках данного шоу своих соперников досрочно финишировали Уалихан Бисенкулов и Едиль Кожамбердиев.

Теперь на счету Ибрагима три победы нокаутом в трех боях на профи-ринге. Он выступает в суперсредней и категории.

Интересы боксера представляет промоутерская компания Tukeshov Boxing Promotions, которую возглавляет Жалгас Тукешов.


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