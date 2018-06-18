Принц Камбоджи попал в ДТП: погибла его жена

Принца госпитализировали на вертолете.

В кортеж врезалась машина такси, ехавшая по встречной полосе, передает korrespondent.net.

Принца госпитализировали на вертолете.

Принц Камбоджи Нородом Ранарит получил тяжелые травмы, а его супруга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в юго-восточной провинции Кампонгсоам. Авария произошла в воскресенье, 17 июня, сообщает Reuters со ссылкой на камбоджийскую полицию.

«В спортивную машину 73-летнего принца Ранарита врезалось такси, которое ехало навстречу. Супруга принца, 39-летняя Оук Пхалла, умерла в госпитале», — говорится в сообщении.

СМИ напоминает, что это уже не первая автомобильная авария с участием королевской семьи Камбоджи. Так, в 2015 году кортеж принца врезался в грузовик, в результате чего пострадали шестеро человек.

Ранее Камбоджа возглавила список стран, благоприятных для жизни пенсионеров.

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