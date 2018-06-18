Вопросы двух казахстанок прозвучали на Что? Где? Когда?
Победу засчитали знатокам.
На популярной интеллектуальной передаче Первого канала Что? Где? Когда? прозвучали вопросы из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Программа вышла в эфир 17 июня.
Динара Жакенова из Талгара, финансист по профессии, задала вопрос: "Почему с точки зрения Паоло Коэльо радость идет против основ математики?".
Знаток Иван Марышев правильно ответил на вопрос:
- "Когда ты делишься радостью, она умножается", - сказал Иван Марышев.
Аспирантка из Караганды Оксана Воробьева предоставила на обзор игрокам несколько плакатов с фотографиями. Ее интересовал вопрос, к какой современной проблеме привлекают внимание авторы этих фото.
Оказалось, что таким образом этими плакатами общество пытаются привлечь к тому, что современные дети все больше проводят времени за компьютерными играми и сидят дома.
Правильный ответ был зачтен знатокам после обсуждений в клубе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!