Вопросы двух казахстанок прозвучали на Что? Где? Когда?

Победу засчитали знатокам.

На популярной интеллектуальной передаче Первого канала Что? Где? Когда? прозвучали вопросы из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Программа вышла в эфир 17 июня.

Динара Жакенова из Талгара, финансист по профессии, задала вопрос: "Почему с точки зрения Паоло Коэльо радость идет против основ математики?".

Знаток Иван Марышев правильно ответил на вопрос:

- "Когда ты делишься радостью, она умножается", - сказал Иван Марышев.

Аспирантка из Караганды Оксана Воробьева предоставила на обзор игрокам несколько плакатов с фотографиями. Ее интересовал вопрос, к какой современной проблеме привлекают внимание авторы этих фото.

Оказалось, что таким образом этими плакатами общество пытаются привлечь к тому, что современные дети все больше проводят времени за компьютерными играми и сидят дома.

Правильный ответ был зачтен знатокам после обсуждений в клубе.

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