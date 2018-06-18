Загадочные круги в Актюбинской области оказались деятельностью молочной фермы

Так растят люцерну и кукурузу.

Загадочные концентрические узоры в Мартукском районе образовали поливальные установки молочной фермы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Так растят люцерну и кукурузу – чтобы у покупателей всегда было вкусное и полезное молоко.

Весь Казахстан пытался разгадать тайну появления зеленых кругов на полях Актюбинской области. О загадочных окружностях «Актобе Таймс» сообщала в прошлом номере, благодаря внимательному читателю газеты, изучившему земли актюбинщины по «Яндекс. Картам». В Департамент экологии, куда мы обратились, к «находке» отнеслись с большой долей скепсиса – мол, чудак-человек нафотошопил. Но специалиста в Мартукский район отправили – мало ли чего.

«Переживаю за нашего специалиста эколога. Вернулся?», «Капец, пока читала, в ушах заиграла музыка из «Секретных материалов», - иронизировали казахстанцы после размещения снимков в соцсетях. Предположения выдвигались разные: круги - это дача директора РЕН.ТВ или диски на линолеуме. «Козу привязали, вот она по кругу всё и съела», - писали третьи. Ближе всех к истине оказались актюбинцы, разглядевшие на снимках со спутника молочную ферму «Айс» и заявившие: «Инопланетяне выстроились в очередь за молоком».

Экологи подтверждают

Сталкер, заброшенный Департаментом экологии в «аномальную зону», пришельцев не обнаружил, но догадку подтвердил: зеленые «тарелки» – поля орошения кругового типа, принадлежащие ТОО «Айс».

- Снимки со спутника сделаны осенью прошлого года, - ответили экологи. – Зеленые круги – это люцерна, а остальные - два частично скошенных участка - кукуруза. В этом году поля орошения уже прямоугольные.

Для коров и телят

В компании утверждают, что поля орошения в указанном месте и сейчас круглые.

- С 2015 года мы начали использовать такие оросительные системы, - рассказывает директор ТОО «Айс» Данияр Отарбаев. – В центре находится агрегат, к нему под землей подведена труба, подающая воду. Горизонтальную трубку с распылителями держат колеса – так полив и идет. Техника североамериканского производства.

На круговых полях молочно-товарная ферма, как и сказали экологи, выращивает люцерну и кукурузу. Диаметр круга – более 1 километра.

- Семена кукурузы американского бренда, а люцерны – немецкие. Очень высокая урожайность и превосходная питательность. Заготавливаем на зиму и кормим наших коров, - поясняет Данияр Отарбаев. – Поэтому молоко и все молочные продукты у нашей компании всегда такие вкусные и полезные.

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