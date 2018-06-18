Неустойчивая погода сохранится на территории Казахстана

Местами пройдут дожди с грозами.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Днем в Жамбылской области местами гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23 м/с. В Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветра 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области местами гроза. В Кызылординской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами гроза, возможен град, усилится ветер 15-20 м/с. В Карагандинской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами гроза.

На большей части Мангистауской, местами Кызылординской, в Атырауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 29°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 19°, частично облачно.

Прогноз погоды на 18 июня.

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