С Днем медицинского работника павлодарцев поздравил «Белый Орел»

Эта профессия – одна из самых героических. Дорогие медики, cпасибо вам огромное, за то, что вы делаете для людей.

Популярная российская группа подарила жителям Прииртышья концерт на сцене Ertis Promenade, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На павлодарской набережной звучали нестареющие хиты разных лет: «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «На краю», «Теряй», «Я один и ты одна», «Я куплю тебе новую жизнь», а также песня, благодаря которой десятилетие назад группа «Белый орел» удостоилась премий «Овация» и «Золотой граммофон» - «Как упоительны в России вечера».

Солист музыкального коллектива Денис Косякин со сцены поздравил с профессиональным праздником всех медицинских работников Прииртышья и всего Казахстана.

— Это призвание дано только особым людям, потому что от их здоровья и труда зависит наше благополучие, - сказал вокалист. - Эта профессия – одна из самых героических. Дорогие медики, мы все – ваши братья и сестры. Спасибо вам огромное, за то, что вы делаете для людей. Спасибо за ваши теплые сердца, профессионализм и мастерство. Мы вас очень любим и ценим. Большого вам и крепкого здоровья и, конечно, счастья. Потому что любая серьезная профессия отнимает много времени и влияет на внутреннее состояние. Поэтому духовного благоденствия вам, душевного спокойствия, побольше улыбок и хорошего настроения!

Поздравления от группы «Белый орел» принимали и вчерашние школьники, для которых на этой же набережной недавно прошел выпускной бал.

Завершилось красочное шоу праздничным салютом и дискотекой.

Напомним, этим летом Павлодарская область должна стать местом для встреч гостей и туристов со всего Казахстана, и соседних стран.

Каждые выходные все три летних месяца на сцене Ertis Promenade павлодарской набережной будут выступать звезды отечественной и зарубежной эстрады.

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