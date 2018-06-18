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С Днем медицинского работника павлодарцев поздравил «Белый Орел»

Эта профессия – одна из самых героических. Дорогие медики, cпасибо вам огромное, за то, что вы делаете для людей.

Фото : Светлана Воронова18 июня 2018, 09:33

Популярная российская группа подарила жителям Прииртышья концерт на сцене Ertis Promenade, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

На павлодарской набережной звучали нестареющие хиты разных лет: «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «На краю», «Теряй», «Я один и ты одна», «Я куплю тебе новую жизнь», а также песня, благодаря которой десятилетие назад группа «Белый орел» удостоилась премий «Овация» и «Золотой граммофон» - «Как упоительны в России вечера».

Солист музыкального коллектива Денис Косякин со сцены поздравил с профессиональным праздником всех медицинских работников Прииртышья и всего Казахстана.

— Это призвание дано только особым людям, потому что от их здоровья и труда зависит наше благополучие, - сказал вокалист. - Эта профессия – одна из самых героических. Дорогие медики, мы все – ваши братья и сестры. Спасибо вам огромное, за то, что вы делаете для людей. Спасибо за ваши теплые сердца, профессионализм и мастерство. Мы вас очень любим и ценим. Большого вам и крепкого здоровья и, конечно, счастья. Потому что любая серьезная профессия отнимает много времени и влияет на внутреннее состояние. Поэтому духовного благоденствия вам, душевного спокойствия, побольше улыбок и хорошего настроения!

Поздравления от группы «Белый орел» принимали и вчерашние школьники, для которых на этой же набережной недавно прошел выпускной бал.

Завершилось красочное шоу праздничным салютом и дискотекой.

Напомним, этим летом Павлодарская область должна стать местом для встреч гостей и туристов со всего Казахстана, и соседних стран.

Каждые выходные все три летних месяца на сцене Ertis Promenade павлодарской набережной будут выступать звезды отечественной и зарубежной эстрады.


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