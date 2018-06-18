В Мангистау 15-летнюю девушку украли для женитьбы

Никто не дает разрешения и на вступление в брак с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

В Мангистауской области мужчина украл несовершеннолетнюю девушку с целью вступить с ней в законный брак, передает zakon.kz со ссылкой на tumba.kz.

Происшествие случилось еще в конце апреля текущего года, но правоохранительным органам стало известно об этом сейчас. 21-летний житель села Шетпе украл односельчанку, которой только в декабре исполнится 16 лет. Известно, что мужчина вступал с малолетней в половую связь.

Пока неизвестно, какие меры приняты в отношении подозреваемого мужчины. Но, как отмечают юристы, вступление в половые отношения с несовершеннолетними в стране считается преступлением.

Никто не дает разрешения и на вступление в брак с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, что прописано в законе. Разрешение на брак с лицами старше 16 лет могут дать лишь в особых случаях, к примеру, когда девушка беременна.

В суде напомнили, что согласно статье 122 УК РК, половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В Мангистау были случаи, когда девушек похищали против их воли, принуждая к вступлению в брак, что несомненно противозаконно.

Юристы советуют, если Вы стали жертвой похищения с целью принуждения к браку или на ваших глазах произошло такое похищение, то Вам необходимо срочно обратиться в полицию (по телефону 102 - с городского или мобильного телефона или непосредственно в дежурную часть, опорный пункт полиции, к наряду дорожно-патрульной полиции). Чем больше информации о похитителях Вы сообщите, тем больше шансов раскрыть преступление по горячим следам.

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