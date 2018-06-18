В Атырау строится Дворец молодежи и школьников 

В будущем дети смогут окунуться в мир науки и техники в лабораториях авиа и ракетомоделирования, судомоделирования, компьютерной техники, лабораториях электротехнических и радиотехнических, видео и фотостудии.

Объект сдадут в эксплуатацию уже в следующем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

4-х этажное здание будет выполнено в неоклассическом стиле, с фальшколоннами и балюстрадами. На цокольном этаже будут располагаться: борцовский зал и залы спортивной гимнастики, баскетбола, легкой атлетики, художественной гимнастики, а также кабинет для игры в шахматы.

На первом этаже для удобства ребят будет установлен Интернет центр и медиатека, кабинет компьютерной графики, выставочный музей, тир, гримерные, залы для репетиций и хореографии, актовый зал на 300 мест, бассейн, и др.

На втором этаже будут расположены классы английского, французкого, турецкого, казахского и русского языка, класс музыкально-теоретических занятий, кабинеты астрономии, планетарий, театральные студии, музыкальные классы, классы для занятия ансамблей, репетиции хора и оркестра.

На третьем этаже оборудуют кабинеты физики, экологии, краеведения, биохимическая лаборатория, кружок юннатов, кабинет скульптур, изостудия.

И самое интересное, будет на четвертом этаже. Именно здесь дети смогут окунуться в мир науки и техники в лабораториях авиа и ракетомоделирования, судомоделирования, компьютерной техники, лабораториях электротехнических и радиотехнических, видео и фотостудии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!