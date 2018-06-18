Алматинские школьники совершили прыжки с парашютом

Наземные прыжки будут включены в курс основной программы подготовки юных патриотов.

Курсанты алматинского военно-патриотического клуба «Киров» совершили ознакомительные прыжки с парашютной вышки, сообщает Zakon.kz.

Для того, чтоб получить допуск к самому высокому тренажеру, школьникам пришлось два дня подряд отрабатывать курс наземных элементов прыжка на низко-высотных макетах. Курсанты военно-патриотических клубов – резерв Вооруженных Сил РК. За время занятий в клубе «Киров» под бдительным контролем руководителя Бахытжана Перимбетова, юные курсанты имеют возможность на себе испытать некоторые аспекты службы.

В этот раз при содействии Департамента по делам обороны города Алматы, «кировчане» побывали в войсковой части 32363 Десантно-штурмовых войск города Капшагая, где им было предложено пройти курс наземной отработки элементов прыжка с парашютом Д-6 серии 4 и совершить ознакомительный прыжок с парашютной вышки под контролем опытных инструкторов-десантников.

В первый день подростки изучали теорию и устройство парашюта, учились правильно его укладывать и надевать.

- Это один из важнейших элементов, - говорит капитан Жигер Арипов, обучая элементам укладки. - Каждый десантник укладывает парашют собственноручно.

На макете вертолета МИ-17 юные десантники учились правильной рассадке и порядку отделения от борта, затем на подвесной стапельной системе действиям в воздухе, отрабатывали положение ног при приземлении.

На третий день курса, после принятия всех зачетов они были допущены к парашютной вышке. Совершить прыжок хотели все. По признаниям самих детей, чувство любопытства было сильнее страха, но волнение все равно присутствовало.

- Эти моменты были незабываемы, - рассказывает ученица 8 «Б» класса средней школы 19 Анна Ахмедиева. - Я волновалась, боялась, но поборола свой страх, а заодно и себя. - Эти курсы меня поменяли в лучшую сторону, чувствую, я стала более выносливой и сильной. Рада, что рискнула и спрыгнула с парашютной вышки.

Курс отработки наземных элементов прыжка на низко-высотных макетах настолько захватил школьников, что теперь руководителем ВПК «Киров» рассматривается возможность включить его в курс основной программы подготовки юных патриотов.

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