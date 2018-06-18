Автобус наехал на посетителей фестиваля в Нидерландах

В результате, один человек погиб, трое пострадали.

Небольшой автобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, который проходил на юге Нидерландов. Один человек погиб, трое получили ранения, сообщают РИА Новости.

​Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от места проведения популярного фестиваля Pink Pop. По данным полиции, после происшествия автобус скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs...?? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD — Erik. (@ErikTiel) 18 июня 2018 г.

​В последнее время участились случаи наезда автомобилей и автобусов на пешеходов. В прошлом году подобные инциденты произошли на Украине, Великобритании, Латвии, США и многих других странах мира. Чаще всего речь идет о неисправности машины или нетрезвом водителе, но в некоторых случаях это умышленные наезды или теракты. Так, в Бельгии в августе 2017 года водитель умышленно наехал на участников вечеринки, в результате чего четверо человек пострадали. В том же месяце в Испании произошли сразу два теракта — в Барселоне и Камбрильсе, погибли14 человек.

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