Автобус наехал на посетителей фестиваля в Нидерландах

Небольшой автобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, который проходил на юге Нидерландов. Один человек погиб, трое получили ранения, сообщают РИА Новости.

​Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от места проведения популярного фестиваля Pink Pop. По данным полиции, после происшествия автобус скрылся с места происшествия, сейчас его ищут.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Zit een knik in de weg bij het ongeval in #Landgraaf kan het niet dat de auto door de snelheid van de weg is geraakt? Combinatie alcohol..drugs...?? Om gelijk over een aanslag te roepen #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/I1QX6TEqXD