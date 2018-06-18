Горы, девушки и певцы. Что запомнилось зарубежным звездам в Алматы

Музыкальные звезды России и Европы прорекламировали Алматы.

В Алматы прошел второй ежегодный музыкальный фестиваль "Star of Asia". Иностранные певцы после выступления решили рассказать, насколько им понравилась южная столица, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Не все знают, что за страна - Казахстан, однако я думаю, что с каждым годом все больше людей будет приезжать сюда. Это современное государство с очень модными людьми. Здесь прекрасная природа, гостеприимный народ. Я всем буду советовать обязательно посетить Казахстан и Алматы. К тому же здесь очень красивые девушки! Еще я прослушал несколько местных исполнителей и могу сказать, что они очень талантливы", - поделился ирано-шведский певец, композитор и продюсер ARASH.

Поделились впечатлением об Алматы и солистки группы "Серебро". Выяснилось, что одна из солисток родом из Казахстана.

"Моя мама родилась в Алматы, я родилась в Актобе. Казахстан – мой родной дом, моя родина. Я с большой теплотой вспоминаю детство и я счастлива возвращаться сюда", - сказала солистка группы "Серебро" Татьяна Моргунова.

"Мы не в первый раз в Алматы и каждый раз, когда приезжаешь, думаешь - какая красота, я такого нигде не видела! Город на фоне высоких, величественных гор – это круто. В Алматы все близко: внизу в городе – жарко, поднимаешься чуть выше, буквально 15 минут, и на тебя уже дует прохладный ветерок, ты уже находишься в другом месте. Вам очень повезло, что вы живёте в этом городе", - добавила вторая участница трио Ольга Серябкина.

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