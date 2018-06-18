97 процентов населения Атырауской области говорят на государственном языке

Уровень владения государственным языком в регионе является самым высоким в стране: доля взрослых людей, говорящих на государственном языке - 96,9%.

Это стало известно благодаря проведению социального опроса населения, передает Zakon.kz. со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

По заказу управления по развитию языков акимата Атырауской области был организован соцопрос, в котором приняли участие в общей сложности 800 респондентов. Опросы проводились как в городе, так и в 7 районах области. Главная цель исследования - определить отношение жителей Атырау к языковой ситуации в регионе, а также к реализации программы трехъязычия в школах. Также в ходе анкетирования жители Атырауской области рассказали о своих взглядах о переходе казахского языка на латинскую графику.

Согласно опросу, уровень владения государственным языком в регионе является самым высоким в стране: доля взрослых людей, говорящих на государственном языке - 96,9%, при этом свободно владеют казахским - 64,1%, средний уровень знаний у 32,8% опрошенных. Доля взрослого населения, владеющего английским языком, составляет 15,3%, казахским, русским и английским сразу - 12,1%.

Также респондентам было задано несколько вопросов для определения уровня поддержки реформы казахского языка и перехода на латиницу.

Результаты исследований показали, что респонденты знают о масштабах и сложностях осуществления реформы и несут полную ответственность за успех ее реализации. Так, 36,7% респондентов сказали, что изучение казахского языка на основе латинской графики будет сложным, но выразили намерение поддержать реформу. 28,5% респондентов среднего возраста и молодые люди с высшим образованием, в частности жители областного центра, выразили свою заинтересованность в реформе и заявили, что им будет легко изучать латинскую графику.

Результаты исследования показывают, что 85,8% респондентов поддерживают политику трёхъязычного образования в стране и считают ее эффективной (71,1%), а переход казахского языка на латинский алфавит является требованием времени. Особенно положительная оценка была дана реформе молодежью с высшим образованием и жителями города.

- Таким образом, на основании этих данных, можно сделать вывод о том, что жители региона поддерживают языковую политику государства и оценивают ее на самом высоком уровне, - сообщили в управлении по развитию языков Атырауской области.

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