ДЧС Алматы призывает горожан к соблюдению правил поведения на природе

Спасатели совместно с полицейскими проводят рейды в горно-лесных зонах южной столицы.

Спасатели ДЧС Алматы совместно с местной полицейской службой городского ДВД продолжают патрулировать места массового отдыха расположенных в горно-лесных зонах южной столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как отметили в ведомстве, основная цель проводимых мероприятий – принятие мер по своевременному реагированию, оказанию первой помощи, а также профилактике несчастных случаев в горно-лесной местности. Кроме того, с помощью техники повышенной проходимости, сотрудниками ЧС ведется работа по выявлению и ликвидации очагов пожаров в экосистемах.

Совместно с сотрудниками ДЧС и ДВД Алматы, в рейдах участвуют инспекторы и конные патрули «Иле - Алатауского Государственного национального парка», а также волонтеры Молодежного крыла «Жас Отан» осуществляют патрулирование мест массового отдыха передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

До отдыхающих на территории национального парка, по громкоговорящей связи доведена информация о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в горно-лесной местности, запрете сжигания мусора и разведения костров. С отдыхающими проводятся разъяснительные беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, доводятся сведения об административной и уголовной ответственности граждан, допустивших пожары в горно-лесной местности. В ходе патрулирования людям было вручено свыше пятисот памяток, и пресечено более двадцати случаев разжигания костров.

«В этой связи, Департамент по ЧС г.Алматы вновь напоминает жителям и гостям южной столицы, что в лесу запрещено бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный и пропитанный горючими веществами материал, заправлять топливом баки, разводить костры, выжигать траву, оставлять бутылки, битое стекло. Несоблюдение гражданами этих запретов может привести к серьезным пожарам. Напоминаем, что за нарушение требований Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КоАП и УК РК. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101», «112», - отметили в ДЧС Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!