В Алматы прошел ежегодный фестиваль выпускников «Жас тулек-2018»

В текущем году в мегаполисе среднюю школу завершили 9030 выпускников, из них со знаком «Алтын белгі» – 518 учеников.

В ходе ежегодного школьного фестиваля «Жас тулек-2018» аким Алматы Бауыржан Байбек поздравил выпускников с получением аттестата об окончании средней школы и знаком «Алтын белгі», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В текущем году в мегаполисе среднюю школу завершили 9030 выпускников, из них со знаком «Алтын белгі» – 518 учеников.

«Пусть этот день останется для вас ярким воспоминанием, станет добрым напутствием во взрослую жизнь! Помните, Вы будете успешными, только если стремление к знаниям будет вашей путеводной звездой. Желаю вам получить ту специальность, которая станет любимым делом на всю жизнь. Будьте патриотами Казахстана! Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Как сказал наш Елбасы, «Ваш личный успех – это успех ваших родителей, успех ваших родных и близких, успех всех ваших соотечественников, успех нашей Родины», - обратился к выпускникам Бауыржан Байбек.

Глава мегаполиса отметил, что в этом году все школы города оснастили кабинетами физики, химии, биологии и лингафонно-мультимедийными комплексами. 100% школ подключены к широкополосному интернету. В настоящее время во все учебные кабинеты школ города приобретаются мультимедийные тройки. В целях реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» в предстоящем учебном году планируется открытие специализированного IT лицея и IT классов в 80-ти школах города.

На протяжении 13 лет школьники Алматы занимают первое командное место в республиканской олимпиаде. В 16 раз побеждают в республиканских научных соревнованиях и в пятый раз на Президентской олимпиаде среди учащихся 11 классов по математике, физике, химии и биологии. В первой Республиканской юниорской олимпиаде 2018 года по предметам естественно-математического направления команда города также заняла первое место.

В своеобразной «копилке» мегаполиса только в этом году 45 золотых, 68 серебряных и 93 бронзовых медалей в международных интеллектуальных олимпиадах и научных соревнованиях.

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