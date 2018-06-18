В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются дожди и сильный ветер.

19 июня в двух областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 17-22 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске днем ожидается дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 17-22 м/с.

В Костанайской области ожидается местами гроза, возможен град, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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