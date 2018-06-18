Сирийские курды уничтожили крупнейший форпост ИГ*

Им удалось зачистить от боевиков населенный пункт Эд-Дашиша и освободить мирных жителей, использовавшихся в качестве живых щитов.

Сирийские курды освободили от террористической организации «Исламское государство» районы на юге провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака, сообщаетe lnta.ru.

В результате ожесточенных боев с террористами отрядам «Демократических сил Сирии» (ДСС) удалось зачистить от боевиков ИГ населенный пункт Эд-Дашиша. Как пишет агентство, город был последним крупным форпостом «Исламского государства» после поражений группировки в Сирии и Ираке.

Бойцам ДСС также удалось освободить мирных жителей, которых террористы использовали в качестве живых щитов.

Операция по зачистке юга Эль-Хасаки от ИГ началась в начале июня. В результате курдские отряды отбили у террористов автозаправочную станцию Абу Мусаб в трех километрах от Эд-Дашиша и 15 населенных пунктов на границе с Ираком.

6 мая ВВС Ирака нанесли удар по позициям командования ИГ, расположенным в Эд-Дашише. До этого к бомбардировкам «Исламского государства» на территории Сирии приступила американская авиация.

В начале апреля сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы ДСС.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут в скором времени уйти из Сирии в связи с выполнением всех задач по борьбе с «Исламским государством». Однако позднее представитель коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон сообщил о возросшей активности ячеек группировки.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

*Террористическая организация запрещенная в Казахстане

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